Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пользоваться спортивными объектами, находящимися на территории школ Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Спортивный зал Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы города, новый поход к использованию школьных спортивных объектов более рационален. Чаще всего школьные спортзалы и бассейны простаивают в вечернее и каникулярное время. Теперь ими смогут пользоваться не только школьники, но и совершеннолетние горожане.

«Конечно, придётся ещё решить немало юридических и организационных вопросов. Но главное — первый шаг сделан. Скептикам лишь укажу: такая практика уже есть в других городах страны, даже нашего региона, и она вполне успешна», написал Орлов в своём телеграм-канале.