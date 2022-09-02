Ереван, 2 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Жители Нагорного Карабах перенесли много невзгод, отстаивая независимость республики. Об этом говорится в обращении президента Арцаха Араика Арутюняна к согражданам, сделанного 2 сентября по случаю годовщины принятия декларации о независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Араик Аратюнян

Глава республики отметил, что война 2020 года стала большим испытанием для жителей Карабаха и унесла много жизней. Он заявил о преклонении перед павшими их родными. Арутюнян также поблагодарил за поддержку соотечественников, живущих за рубежом, и Россию.

«Спустя 31 год народ Арцаха твёрдо и решительно заявляет, что, несмотря на все испытания временем, он верен своему решению, избранному пути, который необратим и непрерывен. Арцах всегда будет стойким, армянским и продолжит свой путь к независимости», — заявил Арутюнян.

Напомним, после завершения войны в Нагорном Карабахе президент Азербайджана заявил, что карабахский конфликт якобы исчерпан, а названия «Нагорный Карабах» — нет.