Москва, 2 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Введение в школах нового предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно было быть реализовано еще 20 лет назад. заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артём Кирка.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

«Жирные нефтяные годы, успехи в развитии военно-промышленного комплекса, реального сектора экономики, активные реформы системы государственного управления, яркие триумфальные события на внешнем военно-политическом треке как-то в очередной раз задвинули на последний план вопросы культурно-нравственного воспитания, важнейшие задачи формирования качественной национальной элиты — политической, экономической, научной, духовной и, конечно, культурной.

Российское государство в очередной раз выступило в качестве «дойной коровы», обильно распределяющей бюджетные средства среди явно не самой качественной элиты.

И сейчас, в условиях проводимой специальной военной операции, а на самом деле еще раньше — после возвращения Крыма в российскую юрисдикцию, это стало особенно очевидно.

Скандальные заявления и поступки представителей творческой интеллигенции (кино, театра, эстрады), явные демарши со стороны руководителей отдельных финансово-промышленных групп не только чисто по-человечески выглядят как предательство — это оказывает негативное воздействие на всю политическую систему страны.

Так или иначе эти люди обладают серьезным авторитетным и социальным капиталом (очень часто среди молодежи), который оказывает непосредственное влияние на политическую сферу, и они должны понимать всю степень своей ответственности.

Сегодня, когда часть этой псевдоэлиты уехала из страны, а другая часть пропала из публичного поля, у нашей страны есть возможность хотя бы запустить процесс формирования по-настоящему качественной национальной элиты – патриотичной, мыслящей, интеллектуальной.

В этом контексте данное решение, пусть и несколько запоздалое, но от этого не менее важное и полезное. Давно пора перестать смущаться концептов «патриотизм», «Родина» и снять маргинальный бэкграунд с понятий, раскрывающих духовные и нравственные ценности нашей страны.

И работа эта должна начинаться с наиболее уязвимых в культурном плане точек – детских садов и школ. Россия обязана использовать этот исторический шанс» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских школах с 2023 года введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учеников для 5-х — 9-х классов.

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