Таллин, 2 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В Эстонии готовы компенсировать большую часть расходов частных предприятий и лиц, превышающих установленный лимит цен на электроэнергию и отопление. Об этом председатель входящей в правительство страны партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сообщил радио Vikerraadio.

«Сегодня цены на электроэнергию непомерно высокие не только для бытовых потребителей, но и для экономики Эстонии. При такой цене мы не устойчивы и не конкурентоспособны. Конечно, правительство обсуждает меры помощи компаниям», — сказал Сеэдер.

По его словам, для частных потребителей электроэнергии лимит будет составлять 80 евро за мегаватт-час, а 80% той части, которая превышает его, будет компенсирована. Аналогичная схема будет в случае с центральным отоплением — 80 евро за мегаватт-час, а часть, превышающая эту сумму, будет компенсирована без ограничения объема. В случае с газом предел объема составит 2,6 мегаватта.

«Что касается древесины, это намного сложнее. Здесь правительство должно найти решение в сотрудничестве с органами местного самоуправления, чтобы через них действовал какой-то компенсационный механизм», — добавил Сеэдер.

По его словам, подобная компенсация предполагает переговоры с Еврокомиссией, что, безусловно, потребует времени: «Однако я очень надеюсь, что в Еврокомиссии осознают нынешнюю чрезвычайную ситуацию: продолжается военный конфликт, наблюдается чрезвычайная инфляция, цена на электроэнергию безумно высока, биржа не работает, как нам хотелось бы».

Сеэдер выразил надежду, что главный исполнительный орган Евросоюза не станет затягивать процесс утверждение такого механизма компенсации.