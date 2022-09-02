Рим, 2 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Число официально зарегистрированных безработных в Италии впервые с 2011 года составляет менее 2 миллионов человек, сообщили 2 сентября в национальной службе статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Население Италии — 59 миллионов человек. Работа есть у 60,3% граждан трудоспособного возраста, уровень официальной безработицы — 7,9%. Остальные граждане не сообщают государству о своей занятости или отсутствии таковой.

Статистики также отметили, что в августе 2022 года достигло рекордного уровня количество граждан, занятых по временным контрактам (более 3,1 миллионов человек, почти седьмая часть всех имеющих работу).