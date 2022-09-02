Политолог: спецоперация давно переросла в конфликт России и НАТО
Москва, 2 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Спецоперация давно переросла в конфликт, где реальными действующими акторами являются Россия и НАТО, сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.
По его словам, Киев потерял политическую и военную субъектность с тех пор, когда на Майдане была нарушена конституция и произошёл переворот, приведший к власти открытых русофобов и преступников.
Тем временем, добавил политолог, истинные бенефициары этого процесса не считаются с интересами своих «союзников». На почве западных санкций в ЕС грядёт масштабный кризис перед началом отопительного сезона. При этом степень давления США на европейских чиновников настолько беспрецедентна, что последние готовы пожертвовать собственной репутацией ради евроатлантической солидарности, добавил Гераскин.
В связи с этим наблюдается безвольность Европы в решении вопросов международной повестки — она находится на крючке президента США Джо Байдена и не может предпринимать самостоятельных шагов по урегулированию ситуации. Подобный расклад бьет по всем, кроме США, со времён Первой мировой войны ищущих выгоду на чужой крови и за счёт чужих жертв.
Он заключил, что Зеленский, работая на партию войны, терпит поражение на информационном фронте — его политические заявления и слабое руководство все больше убеждают европейских чиновников в необходимости договариваться с Россией. Однако реальных шансов, что это произойдёт в нынешней системе координат, практически нет. США будут придерживаться тактики истощения и не откажутся от давления на нашу страну даже ценой катастрофических потерь.