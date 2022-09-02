Таллин, , 14:17 — REGNUM На рынках стран Прибалтики возник серьезный дефицит древесной щепы. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Грейферный захват отправляет елки в дробилку и высыпает готовую щепу Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

По словам главы производителя пеллетов Graanul Invest Яано Хайдла, не хватает биомассы, которую можно было бы использовать для производства энергии и тепла зимой. Основной причиной такой нехватки являются события в б. УССР, которая активно экспортировала щепу все последние годы, а также введенный весной 2022 года до конца лета в эстонских лесах запрет на рубку в период гнездования птиц.

По оценкам Хайдла, в странах Прибалтики ежегодно не хватает двух миллионов кубометров биомассы, поэтому одним из решений является временное увеличение вырубки лесов в Эстонии по примеру Латвии и Литвы.

С мнением производителей древесины не согласились госчиновники. По словам главы отдела лесного хозяйства министерства окружающей среды Меэлиса Сеэдре, объем вырубки государственного леса достаточный. Министерство окружающей среды Эстонии оценивает общий дефицит биомассы на рынке всего в 10%.