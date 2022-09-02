Москва, 2 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Вопреки санкционной войне, развязанной Западом, никакие программы в Москве не будут останавливаться. Об этом в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин

«Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановлена и не собирается останавливаться», — сказал Собянин.

По его словам, за последние 11-12 лет российская столица пережила четыре серьезных кризиса, однако на сегодняшний день власти города относятся к этому «спокойно».