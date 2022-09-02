Чита, , 14:07 — REGNUM Прокуратура Забайкалья 2 сентября известила о проведении доследственной проверки по факту травмирования школьника на турнике. По данным местных СМИ, подростка с переломом обеих рук доставили в Детскую клиническую больницу Читы.

Подтягивание на турнике. Богдан Борман © ИА REGNUM

В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства получения травм, а также оценят соблюдение прав детей на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.

По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности, отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно ЧП в образовательном учреждении связано в раздачей детсадовцам грамот с гербом киевского режима: директор и воспитатель детсада увольняя по итогам проверки, в их действии усмотрели халатность.

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