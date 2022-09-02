Чита, 2 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Чите 2 сентября обнародованы итоги проверки по нашумевшей истории с выдачей воспитанникам одного из детских садов грамот с гербом киевского режима. Как заявили в министерстве образования Забайкальского края, причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада.

Kaluga.sledcom.ru Почётная грамота

Факт халатности и формального отношения к должностным обязанностям подтвердился по итогам служебной проверки. Известно, что сотрудник и руководитель освобождены от занимаемых должностей. Также чиновники пообещали усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений по предотвращению халатного отношения к своим профессиональным обязанностям.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о том, что воспитанникам детского сада по итогам конкурса «Мистер и мисс лето — 2022» выдали грамоты с неуместным изображением, стало известно накануне, 1 сентября. После того как родители их рассмотрели, возник скандал. В детском саду попросили вернуть грамоты, взамен пообещали другие.

Напомним также, что в Алтайском крае замяли скандал с рассылкой садистского антироссийского мультфильма про Ваню и Колю, который чуть не показали школьникам МБОУ «Бобровская СОШ».

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