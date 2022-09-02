Барселона, Испания, 2 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Государственное метеорологическое агентство Испании прогнозирует на 2 сентября дожди и локальные сильные грозы в восточной Каталонии и на Менорке. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что в Галисии и Кантабрии будет облачное небо с небольшим дождем, который закончится во второй половине дня, в то время как в районах севера и северо-востока будет облачно.

Ранее синоптики заявили, что лето 2022 года стало одним из самых жарких за всю историю Испании.