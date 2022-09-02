* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 13:52 — REGNUM Представители министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока предупредили жителей афганской провинции Тахар, что те, кто не посещают совместную молитву, то будут подвергнуты побоям. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, маулави Садик, глава местного департамента этого министерства, громогласно объявил об этом, объехав город на автомобиле. Он приказал владельцам магазинов закрывать свои торговые точки по пятницам с 12:00 до 13:00 и посещать пятничную молитву.

Источники добавляют, что его подчинённые также обошли улицы Талукана, столицы провинции Тахар, и призывали людей на молитву.

Несколько дней назад агенты министерства оскорбили и пригрозили убить двух женщин-врачей за то, что на них не было хиджаба, соответствующего требованиям «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также на днях в уезде Даргад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично избили ещё одну женщину.