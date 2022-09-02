* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 2 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Представители министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока предупредили жителей афганской провинции Тахар, что те, кто не посещают совместную молитву, то будут подвергнуты побоям. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

Согласно источникам, маулави Садик, глава местного департамента этого министерства, громогласно объявил об этом, объехав город на автомобиле. Он приказал владельцам магазинов закрывать свои торговые точки по пятницам с 12:00 до 13:00 и посещать пятничную молитву.

Источники добавляют, что его подчинённые также обошли улицы Талукана, столицы провинции Тахар, и призывали людей на молитву.

Несколько дней назад агенты министерства оскорбили и пригрозили убить двух женщин-врачей за то, что на них не было хиджаба, соответствующего требованиям «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также на днях в уезде Даргад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично избили ещё одну женщину.