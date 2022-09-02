Санкт-Петербург, , 22:13 — REGNUM Первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс» 1 сентября вышла в первый рейс. Перед отправкой состоялась церемония поднятия флага Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Платформа «Северный полюс» АО «Адмиралтейские верфи»

На борту нового судна, экспедиция «Северный полюс-41» отправится в Арктику. На платформе будут проводить геологические, акустические, геофизические, океанографические и другие исследования, необходимые, в том числе для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути.

«Экспедиция стартует в середине сентября из Мурманска и отправится на восток, в сторону Новосибирских островов. К месту вмораживания платформа должна добраться примерно за две недели. В начале октября 41-я арктическая дрейфующая полярная станция начнет свою работу. Вокруг судна будет развернут научный лагерь, часть исследований будет проводиться на борту, для этого на платформе обустроено 15 научных лабораторий», — рассказал Александр Макаров, директор ААНИИ.

«Впервые российские ученые смогут использовать судно в высоких широтах Северного Ледовитого океана и при этом в комфортных и безопасных условиях проводить долгосрочные исследования. Уже в ближайшее время мы будем иметь достоверную и полную информацию с Северного полюса нашей планеты, что очень важно для изучения климата, льдов, прокладки маршрутов по Северному морскому пути, для обеспечения гидрометеобезопасности Российской Федерации. Оборудование и техника, которые ученые смогут теперь взять в экспедицию, позволят выполнить все стоящие перед ними задачи», — отметил Игорь Шумаков, руководитель Росгидромета.

Ледостойкая платформа «Северный полюс» стала третьим судном ААНИИ. Контракт на проектирование и строительство платформы был подписан осенью 2018 года. 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года.

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«ЛСП позволяет изучать природную среду Арктики комплексно — от дна Северного ледовитого океана на глубине около 4 тысяч метров, через всю толщу океана, изучая течения, свойства воды и лед, до верхних слоев атмосферы и космоса. Для этих целей платформа оснащена самым современным оборудованием, да и сама по себе она является измерительным прибором. В корпус судна встроены специальные датчики, учитывающие воздействие от сжатия льда. Это очень важно, так как одна из основных задач нашего института обеспечивать прогнозами навигацию на Севморпути. С возрастанием грузопотока в арктических морях роль гидрометеорологического обеспечения для безопасного судоходства заметно возрастает. Не малое значение имеет и эффективность проводок, ведь один и тот же маршрут судно может пройти с большими и меньшими энергозатратами, а от этого зависит конечная стоимость грузоперевозки», — сообщил Александр Макаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что очередной этап гидрографических исследований в Баренцевом море завершило гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич». После завершения 50-дневного похода корабль вернулся на базу, расположенную у мыса Мишуков в Кольском заливе.

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