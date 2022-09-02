Песков: разговор Путина и Шольца пока не планируется
Москва, 2 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал сообщения СМИ о том, что канцлер Германии считает необходимым продолжать разговор с Путиным.
«Президент Путин неоднократно говорил о нашей готовности обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы», — сказал Песков. Он добавил, что это может быть единственным путём выхода из сложных ситуаций.
По словам пресс-секретаря президента, пока телефонный разговор между Путиным и Шольцем не планируется.