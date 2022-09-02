Москва, 2 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пока не планируется, заявил 2 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

По его словам, Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы.

«Это может и должно быть единственным путем выхода из сложных ситуаций», — сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что пока телефонный разговор Путина и Шольца не планируется.