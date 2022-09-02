Мадрид, , 13:17 — REGNUM Министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что в результате снижения цены на газ с 21% до 5%, объявленного председателем правительства Педро Санчесом, экономия для семей и компаний в следующем квартале составит около 190 миллионов евро. Об этом пишет агентство EFE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На пресс-конференции в Мериде после встречи с президентом правительства автономного сообщества Эстремадура Монтеро заявила, что правительство продолжит поддерживать семьи и бизнес «соответствующими мерами в нужное время».

Ранее премьер-министр Педро Санчес заявил о снижении НДС на газ на 16%.

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