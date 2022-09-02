Волгоградская область, 2 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Котельниковского района Волгоградской области в связи с последствиями непогоды, об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

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Как сообщили в МЧС, 1 сентября из-за сильного ветра, ливня, града в Котельниковском районе у нескольких жилых домов была повреждена кровля.

«В администрации Котельниковского района проведено заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на котором принято решение о введении режима функционирования — «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что расселения пострадавших от непогоды домов не требуется.