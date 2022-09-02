Сеул, 2 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 2 сентября с губернатором американского штата Аризона Дагом Дьюси, прибывшим с визитом в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что южнокорейские предприятия расширяют свое присутствие на территории США, увеличивая объём инвестиций в экономику Соединенных Штатов, и попросил правительство страны проявить к ним интерес и оказать поддержку.

Он также акцентировал внимание на том, что южнокорейские фирмы обеспокоены недавно принятым в США «Актом снижения инфляции», попросив власти штата Аризона предпринять усилия для того, чтобы предприятия Южной Кореи могли получать те же льготы, что и американские компании.

В свою очередь, Даг Дьюси пообещал помочь южнокорейским предприятиям, работающим в Аризоне, а также приложить усилия, чтобы предприятия Южной Кореи смогли получить те же льготы, что и американские фирмы.