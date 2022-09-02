Омск, , 13:04 — REGNUM В Омской области 2 сентября восемь жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, бежавших от агрессии нацистского киевского режима, получили российское гражданство. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Паспорта граждан РФ жителям Донбасса вручили заместитель председателя Госдумы, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова и губернатор Омской области Александр Бурков.

«Будьте уверены, Россия своих в беде не бросает. Мы обязательно выполним задачи спецоперации и восстановим мирную жизнь в Донбассе», — отметил Бурков.

По его словам, если кто-то потом захочет вернуться обратно в Донбасс, власти Омской области окажут всю необходимую помощь: «Мы также поддержим тех, кто захочет остаться на омской земле».

Омский губернатор поздравил новоиспечённых граждан России. Он отметил, что получение российских паспортов — это очень важное событие.

Торжественная церемония завершилась исполнением гимна Российской Федерации.

Добавим, в Омской области на сегодняшний день проживает несколько сотен человек, приехавших из ДНР, ЛНР и территорий б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, дети из Луганской и Донецкой Народных Республик приняты в образовательные организации Омской области. по состоянию на начало сентября в регионе находятся 85 несовершеннолетних, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и б. УССР, 47 из них — дети школьного возраста.

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