Омск, , 12:57 — REGNUM В образовательные организации Омской области приняты дети из Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в региональном министерстве образования.

1 сентября Алексей Колчин © ИА REGNUM

В Омской области по состоянию на 1 сентября находятся 85 несовершеннолетних, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и б. УССР, в том числе 47 — дети школьного возраста. Новый учебный год для них начался в школах Омской области.

37 детей будут обучаться в 17 городских школах. Троих учеников приняли в общеобразовательные организации Калачинского муниципального района. Один ребёнок будет обучаться в Любинском районе, двое — в Таврическом районе, четверо — в Омском районе. В минобразования заверили, что для них «созданы все условия в соответствии с их способностями и интересами».

Как сообщало ИА REGNUM, всего школы Омской области 1 сентября 2022 года приняли более 240 тысяч учеников, в том числе свыше 26 тысяч первоклассников.