Москва, , 13:01 — REGNUM Киевские войска несут большие потери ради того, чтобы создать у Запада иллюзию о способности наступать. Об этом 2 сентября заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

Он рассказал, что противник продолжает попытку наступления на николаево-криворожском и других направлениях, при этом ВСУ несут большие потери.

Шойгу отметил, что попытка наступления спланирована Киевом ради того, чтобы «создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление».