Загреб, 2 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что «глупая политика» ЕС в отношении России из-за СВО не отвечает интересам Хорватии и что с ростом цен на энергоносители каждая страна будет стоять сама за себя, сообщает N1.

Хорватия

«Эта глупая политика ЕС с самого начала не отвечала интересам Хорватии. Это даже не в интересах Германии, но они не осмеливаются об этом говорить», — сказал Миланович.

Он указал, что ЕС не может сообща помочь в энергетическом кризисе, вызванном конфликтом в Донбассе.

Миланович заявил, что всё дело в деньгах и что их нужно где-то взять, чтобы отдать в другом месте.

«С одной стороны, Европа, зависящая от газа, а с другой — империя, которая не рухнет», — сказал президент Хорватии.