Москва, 2 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Действующая система подготовки кадров Вооруженных сил России позволяет полностью комплектовать армию профессионалами, заявил 2 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров — выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием.