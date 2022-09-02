Мадрид, 2 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Второй вице-премьер Испании Йоланда Диас посетила Галисию, чтобы принять участие во втором мероприятии политической платформы Sumar, которую она продвигает. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Йоланда Диас

Отмечается, что Диас сосредоточилась на необходимости защиты «живой сельской местности».

По её словам, Sumar хочет «продемонстрировать, что можно жить в живой сельской местности» и что «живая сельская местность» может существовать, и с этой целью она хотела дать возможность высказаться и выслушать тех, кто живет и заботится о внутренних районах Галисии и остальной территории в так называемой «пустой Испании».

Концепция «пустой Испании» относится к пустым сельским местностям в Испании, пострадавшим от массового исхода населения в середине XX века.