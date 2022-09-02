Подгорица, , 12:37 — REGNUM Французское правительство положительно отреагировало на просьбу черногорских властей и предоставило Национальному агентству безопасности информационных систем (ANSSI) возможность выполнить миссию поддержки и помощи в обнаружении, анализе и устранении последствий кибератаки на государственную IT-инфраструктуру Черногории.

Кибератаки Christiaan Colen

Специалисты уже на месте и помогают преодолеть одну из самых сложных кибератак, с которыми Черногория сталкивается с 20 августа, сообщил государственного управления Черногории Мараш Дукай.

«Сегодня состоялась встреча с экспертами из Франции, которые приехали, чтобы поделиться своим опытом в области ИТ и кибербезопасности, чтобы противостоять кибератаке, с которой сталкивается Черногория. Я благодарю посольство Франции в Черногории, правительство Франции, а также всех наших союзников, которые с самого начала предлагали нам помощь в преодолении этой сложной ситуации», — отметил министр.