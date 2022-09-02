Рабат, 2 сентября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Марокко резко увеличило затраты на покупку продовольствия в других странах. Об этом 2 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid, ссылаясь на опубликованную официальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Так, затраты Марокко на покупку зерна за рубежом выросли на 99% — с $862 млн до $1,72 млрд. Доля пшеницы в импорте продовольствия из-за рубежа, по сравнению с 2021 годом, выросла на 28,1% — то есть на 3,8 млн тонн.

Журналисты издания отмечают, что рост закупок пшеницы за рубежом вызван пессимистическими прогнозами относительно урожая зерновых в Марокко в текущем году. Часть урожая была уничтожена засухами и пожарами, которые обрушились на Марокко летом 2022 года.

В связи с этим власти страны вынуждены закупать продовольствие за рубежом, даже не смотря на резкий рост цен на хлеб на мировом рынке.