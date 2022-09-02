Москва, 2 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ имеет единственную цель — создать у западных стран иллюзию способности Киева противостоять России, заявил 2 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Минобороны России Сергей Шойгу

По его словам, продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери.

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что приток иностранных наёмников, желающих воевать на стороне Киева, сократился более чем в 3,5 раза.

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