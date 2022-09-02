Москва, , 12:30 — REGNUM Часть представителей делегации МАГАТЭ останутся в Энергодаре и будут проводить мониторинг ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил 2 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, вести наблюдение за работой ЗАЭС будут в общей сложности 13 представителей международной организации.

«Осталось всего 13 человек, включая обслуживающий персонал. Им были предоставлены все необходимые документы по Запорожской АЭС, по тому, что происходит на АЭС и документы, которые подтверждают обстрелы объекта со стороны боевиков Зеленского», — сказал Коротченко.

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