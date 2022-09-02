Москва, 2 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. ВСУ продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях и несут значительные потери, заявил 2 сентября министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Mil.ru Сергей Шойгу

По словам министра, на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. «Освобожден населенный пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что приток иностранных наёмников, желающих воевать на стороне Киева, сократился более чем в 3,5 раза.

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