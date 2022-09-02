Хабаровск, 2 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. О двойных стандартах Запада и цензуре рассказал в своём телеграм-канале зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

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«Друзья-гастроэнтерологи прислали скриншот, как они «видят» мои публикации в Вконтакте. С удивлением обнаружил, что всё, что касается деятельности губернатора Хабаровского края — блокируется за рубежом.

11 августа я опубликовал отрезок интервью Михаила Дегтярева с Владимиром Соловьевым — за границей это видео посмотреть не смогли. В приложении — снимки экрана читателей из России и как эту новость «видят» в Европе.

Политика двойных стандартов продолжается. То, что не выгодно западу просто не пропускается цензурой. Большой вопрос: как население может воспринимать новости, если их уже заранее отфильтровали?

Также на днях мне пришло сообщение, что меня исключили из одной зарубежной гастроэнтерологической ассоциации, где я состоял с 2003 года. Но руководство любезно предложило продолжить платить членские взносы.

В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом, считаю обязательным напомнить, что ещё никогда замалчивание правды не доводило до победы. Zа правду! Победа будет за нами!», — написал Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Учалы в Башкирии продовольствия достаточно. Полки магазина заполнены крупами, сырами, хлебобулочными изделиями, молочными продуктами и другим продовольствием.