Вашингтон, 2 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Министры финансов стран G7) 2 сентября могут согласуют план ограничения цен на российскую нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что министры должны по итогам встречи опубликовать коммюнике, в котором будут изложены планы по реализации мер.

«Сделка вероятна», — заявил агентству представитель одной из европейских стран — участниц формата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ заявили, что руководству США стоит одуматься и перестать навязывать другим странам контрпродуктивные инициативы по установлению ценового потолка на российскую нефть

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