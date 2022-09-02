Орел, 2 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Воспитание ненависти к России и к русским было основной целью искажения действительности в школьных учебниках на территории б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

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«По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, дети в школах [территории бывш. УССР] думали, что Крымский мост — фейк, и не знали, что Россия и [территории бывш. УССР] были вместе. Данный факт четко свидетельствует о том, что еще со школьной скамьи ученикам школ бывшей УССР с помощь учебников, написанных за счет денежных средств западных государств» доносилась и доносится лживая и русофобская информация», — подчеркнул Евгений Косогов.

Собеседник подчеркнул, что главной, основополагающей целью искажения действительности в школьных учебниках «является воспитание и прививание у подрастающего поколения в бывшей УССР ненависти к России и русским».

«Отчасти именно поэтому президент РФ объявил о начале СВО на территории бывшей УССР — чтобы остановить разжигание национальной ненависти между двумя братскими народами, которые многие столетия жили в едином государстве», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Калининградской области в ходе открытого урока «Разговоры о важном» президент России Владимир Путин заявил, что дети в школах б. УССР думали, что Крымского моста не существует фейк, и не знали, что Россия и б. УССР были вместе.