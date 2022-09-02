В школах б. УССР прививают ненависть к русским — эксперт
Орел, 2 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Воспитание ненависти к России и к русским было основной целью искажения действительности в школьных учебниках на территории б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).
Собеседник подчеркнул, что главной, основополагающей целью искажения действительности в школьных учебниках «является воспитание и прививание у подрастающего поколения в бывшей УССР ненависти к России и русским».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Калининградской области в ходе открытого урока «Разговоры о важном» президент России Владимир Путин заявил, что дети в школах б. УССР думали, что Крымского моста не существует фейк, и не знали, что Россия и б. УССР были вместе.