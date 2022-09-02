Стокгольм, , 11:46 — REGNUM Социал-демократы в Швеции меняют свою позицию по вопросу об атомной энергетике. В предвыборном анкетировании телеканала SVT, где гражданам предлагается ответить на вопросы, чтобы узнать, какая партия им наиболее подходит, с 1 сентября правящая партия Швеции считает, что строительство новых АЭС в стране является «довольно хорошим» предложением.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Ранее предложение было оценено как «довольно плохое».

Журналисты SVT объясняют, что предвыборное анкетирование, которым может воспользоваться любой желающий, сформировано на основе ответов от всех восьми партий риксдага. 31 августа партии могли прислать в редакцию последние обновления в своей политике, чтобы ответы в анкете соответствовали занимаемой ими политической позиции.

Долгое время Социал-демократы упорно сопротивлялись открытию новых реакторов в Швеции. Однако, когда до выборов осталось всего 9 дней, они заняли противоположную позицию в этом вопросе.