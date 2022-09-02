Канберра, 2 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Австралии под руководством лейбористов проведет налоговую реформу, бенефициарами которой станут работающие пенсионеры. Об этом 2 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Пенсионерам по возрасту, желающим работать, будет предоставлен единовременный налоговый бонус. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.

По его словам, пожилые австралийцы могут заработать дополнительно 4000 долларов за этот финансовый год, не теряя при этом части своей пенсии.

Отмечается, что данная мера является одной из 36 незамедлительных реформ, которые правительство Альбаниза предпримет для увеличения числа работающих граждан в Австралии.