Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков оценил готовность Свердловской области оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

По словам Куренкова, уровень подготовки к борьбе с природными пожарами в регионе является высоким. Глава МЧС также отметил предельную готовность пожарных частей.

В Свердловской области за последние годы построены 25 пожарных депо. На развитие противопожарной службы из бюджета региона ежегодно направляется около 1,2 млрд рублей.

Отметим, Александр Куренков с рабочей поездкой находится в Свердловской области. Он уже принял участие в церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России и встретился с губернатором Евгением Куйвашевым.