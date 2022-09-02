Москва, 2 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Госдуму поступили негативные отзывы ряда российских регионов на законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия») в ходе заседания комитета Торгово-промышленной палаты Московской области по развитию предпринимательства в сфере рекламы.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Напомним, документ, подготовленный зампредом комитета Госдумы по экономической политике Артёмом Кирьяновым («Единая Россия»), предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Законопроект в первом чтении не поддержали думские фракции СРЗП, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». По решению Совета Думы срок предоставления поправок к законопроекту был продлен до 9 сентября 2022 года.

«Хочу отметить, что Питер, Москва, Татарстан и многие другие субъекты достаточно жестко высказались официальным письмом», — сказал Кравченко.

Депутат добавил, что отрицательное заключение поступило и от Федеральной антимонопольной службы. Также в комитете ждут заключение правительства РФ, добавил он.