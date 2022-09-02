Москва, , 10:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предотвратил запланированное США деление России на колонии и он делает заново страну великой, уверен генерал-лейтенант в отставке, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев («Единая Россия»).

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я считаю, что США на протяжении последних десятилетий сознательно вели свою политику к тому, чтобы Россию разделить на части, сделать свои колонии.

Глубоко убеждён, что именно наш президент это предотвратил, делает заново Россию великой. Было раньше всякое, где-то не понимали, сегодня есть факт, красные линии пройдены, а мы работаем над восстановлением безопасности своей страны», — написал Гурулев в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, границу России за сутки пересекли более 15,5 тысячи жителей Донбасса и территории бывш. УССР. Об этом 2 сентября информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.