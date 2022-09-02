* талибами — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 2 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль произошёл конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими военными.

8am. af Афганские талибы (организация. деятельность которой запрещена в РФ)

Местный источник сообщил газете «8 Собх», что конфликт произошёл в местности Занзир уезда Шамульзай. По словам собеседника, бой длился три часа, в результате чего три пакистанских солдата были убиты, а двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

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Источник говорит, что причиной конфликта стало проникновение пакистанских солдат на территорию Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительство Пакистана пока официально не высказались по этому поводу.

Отметим, что это не первое столкновение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанских военных на линии Дюранда.