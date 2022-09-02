Вашингтон, 2 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе обсудили помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и директор Управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Ким Сон Хан, сообщает пресс-служба Белого дома.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Встреча Салливана, Акибы и Ким Сон Хана состоялась в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования ВС США в Гонолулу, штат Гавайи. Они обсудили «общее стремление к миру в Тайваньском проливе», осудили северокорейскую ракетно-ядерную программу и затронули кризис в б. УССР.

Салливан подтвердил, что Вашингтон привержен выполнению «союзнических обязательств» перед Токио и Сеулом, в том числе в вопросе «расширенного сдерживания». В ходе встречи была подчёркнута важность «двустороннего и трехстороннего сотрудничества ради обеспечения безопасности и процветания граждан, региона и мира», обсуждались способы укрепления связей.

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