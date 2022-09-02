Москва, , 09:55 — REGNUM Трансформация российской экономики переходит от антисанкционной направленности к развитию, где трудовые ресурсы становятся главным сдерживающим и ограничивающим фактором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скрывать стагнацию американской и европейской экономики становится всё сложнее, но стагфляция, которая более чем вероятна, пугает мир и экономистов гораздо сильнее. Лекарства от этой напасти понятны, но всегда приводят к падению жизненного уровня. Причем чем он выше, тем ощутимей и больнее это падение, — сказал он. — А трансформация российской экономики уже, по всей видимости, переходит от антисанкционной направленности к развитию, где трудовые ресурсы становятся главным сдерживающим и ограничивающим фактором. Пора переходить от обсуждения последствий санкций к плановому созданию новых точек роста и развитию современных отраслей, но рекордно низкий уровень безработицы оставляет для нас лишь один путь — повышение производительности и эффективности, а вслед за этим заработной платы, доходов и качества жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему РФ смогла добиться рекордно низкого уровня безработицы.

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