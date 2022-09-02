Сеул, 2 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Большинство жителей Южной Кореи видят главу оппозиционной Демократической партии «Тобуро» следующим президентом страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса, проведенного с 30 августа по 1 сентября среди 1000 человек, 27% респондентов хотели бы видеть Ли Чжэ Мёна следующим главой государства. За ним следуют министр юстиций Хан Док Хун (9%), мэр Сеула О Сэ Хун, мэр города Тэгу Хон Чжун Пхё, представитель правящей партии Ан Чхоль Су (по 4%), бывший глава правящей партии Ли Чжун Сок (3%), бывший премьер-министр Ли Нак Ён (2%).

Порядка 40% участников опроса воздержались от ответа.