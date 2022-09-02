Симферополь, 2 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Более 1,2 тысячи жителей Крыма отправились добровольцами для участия в специальной военной операции по защите Донбасса. Данные 1 сентября в эфире телеканала «Миллет» привёл глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Более 1,2 тысячи добровольцев в общей сложности уехали на передовую. Каждый день практически ко мне обращаются ребята разного возраста, которые желают принять участие в специальной военной операции», — сказал Аксёнов, добавив, что в ближайшие дни из Крыма в зону СВО отправится ещё сотня добровольцев.

По словам главы Крыма, желающих сделать свой вклад в защиту Донбасса много. Власти региона, со своей стороны, помогают в обеспечении добровольцев всем необходимым.