Новосибирск, 2 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В лесах сибирских регионов продолжается пожароопасный сезон. Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) обнародовало предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Как сообщили ИА REGNUM в управлении, в Новосибирской области со 2 по 5 сентября сохранится и ожидается высокая (четвёртого класса) пожароопасность, в Краснозерском и Карасукском районах — чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

В Кемеровской области со 2 по 5 сентября ожидается высокая (четвёртого класса) пожароопасность.

В Алтайском крае со 2 по 5 сентября сохранится и ожидается высокая (четвёртого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. В указанный период местами прогнозируется аномально жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.

В Республике Алтай со 2 по 5 сентября местами ожидается высокая (четвёртого класса) пожароопасность.

Как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, по состоянию на 00:00 (мск) 2 сентября в 13 регионах России действовало 28 лесных пожаров на площади 28 848 га, в том числе локализовано 14 пожаров на площади 3982 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Особый противопожарный режим введён в 61 субъекте РФ. Режим ЧС введён в шести субъектах Российской Федерации, сибирских регионов и муниципалитетов в этом списке нет.

Читайте также: В Красноярском крае потушили лесной пожар, вспыхнувший из-за сухих гроз