Луанда, 2 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Основная ангольская оппозиционная сила в Анголе — Национальный союз за полную независимость (УНИТА) — подал иск в Конституционный суд страны с требованием аннулировать результаты выборов, прошедших 24 августа. Об этом заявил лидер политической силы Адальберто Коста Джуниор в видеообращении к жителям республики.

Resizia Бойкот выборов

По итогам голосования, победу одержало правящее Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА). За эту силу отдали свой голос более 51% избирателей. УНИТА набрала 44%, что является лучшим результатом оппозиционного союза.

Джуниор пояснил, что УНИТА считает выборы недействительными, поскольку ее представители обнаружили расхождения между цифрами избирательной комиссии и собственным подсчетами. Ранее УНИТА неоднократно заявляла, что не признает результатов голосования и обещала жаловаться по этому поводу в избирком.