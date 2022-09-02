Сеул, , 08:41 — REGNUM В августе 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,62 пункта, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались ниже, чем в июле, когда инфляция составила 6,3%. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 4,4%.

Известно, что темпы роста показателя превышают 2%, целевой показатель Банка Кореи в среднесрочной перспективе, 17-й меся подряд.

Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 19,7%, сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства — на 7%, овощей — на 27,9%. Цены на предметы первой необходимости, выросли на 6,8%.

Эксперты отмечают, что высокое инфляционное давление подтолкнёт Банк Кореи к дальнейшему повышению учётной ставки.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.