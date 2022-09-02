Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Заключительный участок Екатеринбургской кольцевой автодороги откроют планируют открыть 8 или 9 сентября. Об этом журналистам сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорожные работы

В торжественном открытии примет участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. В мероприятии также может принять участие президент России Владимир Путин. Он сделает это по видеосвязи, пишут СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, длина заключительного участка ЕКАД составляет 11,4 километра. Он свяжет Полёвский тракт с Челябинским. Стоимость работ по контракту оценивалась в 8,4 млрд рублей. Однако для ускорения строительства на реализацию проекта в 2021 году дополнительно направили 9 млрд рублей.

Отметим, завершение работ на ЕКАД позволит объединить Пермский тракт, Екатеринбург, Щадринск, Курган и Тюменский тракт. Наиболее важным проект является и в рамках продолжения строительства трассы М-12 Казань — Екатеринбург, которая также вольётся в Пермский тракт.