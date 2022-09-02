Москва, 2 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. После начала кризиса характер валютных банковских вкладов российских граждан изменился: де-факто они превратились в рублёвые счета с привязкой к валютному курсу. Об этом 2 сентября в беседе с РБК заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Он пояснил, что природу депозитных продуктов изменили сложности с проведением валютных операций, при этом, подчеркнул Тулин, интересы вкладчиков при хранении валюты в банках защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях».

«Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублёвые с привязкой к валютному курсу», — указал первый зампред ЦБ.

Тулин добавил, что сейчас кредитные организации не могут полноценно исполнить валютные обязательства. Во-первых, не хватает наличной валюты, поскольку банки оказались отрезаны от каналов оптовых поставок банкнот. Во-вторых, существует проблема с переводами за границу и использованием банковских карт для оплаты расходов за границей.

«То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут», — сказал первый зампред Центробанка России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Центробанк РФ расширил перечень источников средств, из которых банки смогут продавать гражданам РФ наличные доллары и евро. Прежде для этих целей кредитные организации могли использовать только ту валюту, которая поступила от физлиц после 9 апреля. В качестве других источников валюты могут выступать полученные средства от сделок с банками-нерезидентами, либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством. Ограничения на покупку валюты действуют до 9 марта 2023 года.

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