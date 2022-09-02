Мехико, , 08:10 — REGNUM Денежные переводы в Мексику из-за границы достигли рекордного значения по итогам июля и составили $5,3 млрд, что на 16,5%, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщил на своем сайте мексиканский Центробанк.

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Предыдущие два месяца страна также фиксировала рекордные поступления денежных средств из-за рубежа. По итогам мая и июня эти суммы составили соответственно $5,142 млрд и $5,144 млрд. Главный поток денег формируют мексиканские трудовые мигранты, работающие на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая представитель Организации по экономической кооперации и развитию Альберто Гонсалес заявил, что экономика Мексики восстанавливается с удвоенной скоростью после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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