Москва, 2 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Впервые летом большая часть российских туристов отправилась на отдых по России, нежели на заграничные курорты, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

«Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию», — рассказали в ассоциации.

Отмечается, что туристические компании отправили в путешествие по России около 2,4 млн человек, а в Турцию — около 1,9 млн. При этом российские туристы стали сокращать продолжительность отдыха на курортах, вероятно, из соображений экономии.

Наиболее популярными среди отдыхающих российских граждан направлениями стали курорты Краснодарского края, Северный Кавказ и Крым. Также популярны оказались поездки в Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Алтай, Казань, а также Тюменская и Калининградская область.

Эксперты отмечают, что рост стоимости отдыха привел к сокращению среднего срока отпуска. По данным АТОР, российские туристы стали отдыхать в среднем на двое суток меньше.